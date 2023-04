Colpito da malore si schianta fuori strada

Un malore, che ha provocato un’uscita di strada con l’auto, ha probabilmente causato la morte di Nilo Annigoni, 85 anni, persona molto conosciuta e stimata. Lascia nel dolore la moglie Ave Leuratti, le figlie Paola e Patrizia, parenti e tanti amici. Il decesso è avvenuto ieri alle 10.30 mentre Annigoni stava rientrando a casa in località La Strada, dove abitava con la famiglia.

Alla guida della sua auto, una Fiat 500 familiare, stava percorrendo la strada provinciale 63 (ex strada statale) che collega Casina capoluogo con la frazione di Giandeto. Un percorso che Annigoni conosceva molto bene perché spesso si recava a Casina per fare qualche commissione o a trovare gli amici e magari fare qualche partita a carte.

Ieri in una curva, in prossimità di La Strada, l’auto condotta da Annigoni ha tirato diritto, proseguendo per oltre 50 metri lungo il ripido pendio di un campo e arrestandosi, senza capovolgersi, all’inizio di un bosco.

Considerata la dinamica dell’incidente, sembra che le conseguenze dello schianto potessero non essere troppo gravi, ma all’arrivo dei soccorritori, allertati da automobilisti in transito, il medico di servizio ha dovuto constatare il decesso del conducente, rimasto all’interno dell’auto.

L’ipotesi più probabile, avvalorata dai primi accertamenti, è che Annigoni sia stato colto da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. Per questo avrebbe perso il controllo dell’auto che, uscita di strada, ha continuato la corsa senza controllo fino ad arrestarsi all’inizio del bosco.

Sul posto sono accorsi subito gli operatori sanitari della Croce Rossa di Casina con il medico di servizio ed è stato constatato il decesso. Sono intervenuti anche i Carabinieri di Casina, la Polizia locale e i vigili del fuoco di Castelnovo Monti che hanno recuperato l’autovettura.

Annigoni era molto conosciuto. Aveva gestito un negozio a Reggio, ma il suo vero mestiere era quello di camionista che ha esercitato sempre con passione. La salma, recuperata dalle pompe funebri Corsini, è ora nell’abitazione di La Strada dove è stata allestita la camera ardente. Sabato alle 10 i funerali con partenza dalla casa per la chiesa di Giandeto dove verrà celebrata la messa. Al termine la tumulazione al cimitero locale.

L’improvvisa scomparsa di Annigoni è stata accolta con dolore dalla comunità casinese. Il sindaco Stefano Costi, che abita nella stessa località ed è amico da sempre della famiglia, ha espresso profondo cordoglio alla moglie e alle figlie "per la perdita del loro congiunto, un amico per tutti noi".

Settimo Baisi