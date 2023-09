Colpito da una coltellata dopo la lite. Albanese di 35 anni all’ospedale

Soccorsi mobilitati, poco prima delle 20 di ieri sera, in seguito alla segnalazione di una persona ferita alla spalla da arma da taglio. È accaduto a Codisotto di Luzzara.

È stato un residente in Strada Nuova per Suzzara, nella frazione reggiana, a notare l’uomo, un 35enne di origine albanese, che necessitava di aiuto, in strada. È stato lo stesso residente ad accogliere il ferito in casa e a richiedere l’intervento dei soccorsi, telefonando alla centrale operativa del 118.

In breve tempo sul posto sono arrivati gli operatori dell’ambulanza della Croce Rossa guastallese e l’autoinfermieristica dell’ospedale di zona, oltre ai carabinieri per svolgere gli accertamenti necessari in questi casi, in presenza di ipotesi di reato. L’albanese, che appariva in stato di ebbrezza alcolica, ai soccorritori ha dichiarato di abitare a Codisotto.

Dopo le prime medicazioni l’uomo è stato accompagnato al vicino pronto soccorso dell’ospedale di Suzzara. Le sue condizioni non risultano preoccupanti.

Il taglio riportato alla spalla, a un primo accertamento, è sembrato essere superficiale, non grave.

Probabilmente c’è stata una lite alla base del ferimento. I carabinieri ora indagano per ricostruire esattamente la dinamica di quanto accaduto. Al momento le indagini si basano su quanto dichiarato dall’uomo ferito, in quanto al momento del rinvenimento dell’uomo, in Strada Nuova per Suzzara, non c’erano testimoni.

La presenza dell’albanese in difficoltà è stata notata da un residente, che lo ha accolto nella sua proprietà, alla periferia nord di Codisotto, in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari e delle forze dell’ordine.

a.le.