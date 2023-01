Colpito da una testata fuori dagli spogliatoi

di Daniele Petrone

Quando il calcio va fuori di testa. Una capocciata sferrata ad un avversario fuori dagli spogliatoi, dopo essere stati espulsi. Cronaca di una partita che si trasforma in Far West quella di giovedì sera ai campi della Tricolore di via Mutilati del Lavoro intitolati a Chiarino Cimurri, simbolo della faccia pulita dello sport reggiano, macchiata da un episodio di violenza. Torneo ‘Winter Cup’, una sorta di ‘Coppa Italia’ per gli Amatori del Csi: si stanno affrontando Real Pratissolo e Virtus Praticello. Mancano dieci minuti alla fine del match quando per una ‘normale’ scaramuccia di gioco fra due avversari, l’arbitro decide di mandare fuori entrambi. Cartellino rosso. Ma quello che accade poco dopo è da bandiera nera. I due escono dal campo, sono a poca distanza l’uno dall’altro nei pressi della zona spogliatoi, vicino alla recinzione. Marco Gambarelli, 22enne centrocampista di fascia del Real Pratissolo continua a guardare la gara da fuori, poi incrocia lo sguardo dell’avversario, un difensore del Virtus Praticello. Gli animi sono ancora caldi. Un altro acceso scambio di parole di troppo e scatta la follia. Gambarelli viene colpito con una testata all’arcata sopraccigliare destra. Le urla di dolore attirano l’attenzione di tutti. Tutti i giocatori e i dirigenti si precipitano fuori dal campo per prendere le parti dei due compagni, poi arrivano anche alcuni spettatori e amici degli atleti. Si scatena un parapiglia e il nervosismo è alle stelle. L’arbitro fischia: partita sospesa. Il Virtus Praticello si rintana negli spogliatoi e la situazione si calma. Arriva l’ambulanza per prestare le prime cure e tamponare il sangue sulla ferita del giovane che alla fine viene trasportato all’ospedale Santa Maria, dal quale viene dimesso in nottata con quattro punti di sutura.

Tra qualche giorno arriveranno le decisioni del giudice sportivo, mentre il presidente del Csi Alessandro Munarini esprime "una ferma e assoluta condanna. Crediamo da sempre nei valori dello sport e ci discostiamo da quanto accaduto. Bene ha fatto l’arbitro a sospendere la partita. Adotteremo tutti i provvedimenti necessari e puniremo chi ha sbagliato. Infine, convocheremo le società le azioni educative da mettere in campo". Infine per l’allenatore del Real Pratissolo, Andrea Casali "l’episodio è già finito ieri sera (giovedì, ndr). Aspettiamo la decisione del giudice sportivo". Evidentemente per lui conta più la vittoria a tavolino che le condizioni di un suo giocatore...