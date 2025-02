Colpito in casa da un malore: grave

Un amico si è insospettito dalle mancate risposte di un pensionato. E così ha dato l’allarme ai soccorsi, che al loro arrivo, verso le 13,30 di ieri, hanno rinvenuto un pensionato di 82 anni riverso a terra in camera da letto, nella sua abitazione in via Famiglia Rossi a Santa Vittoria di Gualtieri. Con ambulanza e automedica è stato portato d’urgenza in ospedale, al pronto soccorso di Guastalla, in condizioni giudicate molto gravi, dovuti a un probabile malore che potrebbe averlo colpito anche un paio di giorni prima. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.