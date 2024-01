Colpo a segno alla Emilbanca, identificato uno dei rapinatori

È stato identificato uno dei due presunti autori della rapina in banca messa a segno il 6 giugno dello scorso anno ai danni della filiale Emilbanca di Boretto, in pieno centro al paese. Gli agenti della Questura reggiana hanno eseguito una misura cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio, a carico di un uomo di 41 anni, originario di Palermo, indagato per quella rapina, che aveva coinvolto due uomini, uno dei quali travestito da donna. Il 41enne siciliano si è visto notificare il provvedimento di custodia cautelare mentre si trova già in carcere, per un’altra rapina. Quel pomeriggio di inizio giugno in banca erano entrate due persone col volto in parte coperto. Sembrava una insospettabile coppia di clienti. Invece, pur senza mostrare armi, i due uomini avevano minacciato i dipendenti che erano in ufficio: "Sappiamo chi siete e pure dove potervi trovare. Collaborate e non vi succederà nulla". I malviventi erano poi fuggiti con un bottino di alcune decine di migliaia di euro. Non appena usciti dalla stanza in cui erano stati chiusi, i dipendenti hanno dato l’allarme, facendo intervenire i carabinieri per le prime indagini. Ma ormai i rapinatori si erano già allontanati con il denaro. Le indagini sarebbero state favorite dalle immagini della videosorveglianza. Nel 2023 quella di Boretto risulta essere stata l’unica rapina in banca messa a segno nel Reggiano. Diversi, invece, i colpi notturni ai bancomat.

a. le.