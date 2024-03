Colpo ai Chiostri nella notte . Vandalizzato il bar ristorante: "Erano in cerca di soldi"

I primi ad arrivare, ieri mattina presto, al bar ristorante dei Chiostri di San Pietro, hanno trovato una bruttissima sorpresa: porta spaccata, vetrate rotte, l’interno dei locali a soqquadro. Erano passati i ladri, che poi alla fine non sono riusciti a portare via nulla ma dietro di loro hanno lasciato una scia di danni, ancora da quantificare, ma sicuramente ingenti. Si parla di migliaia di euro. Probabilmente, erano in cerca della cassaforte. Hanno agito durante la notte.

La scoperta di quanto era accaduto attorno alle 6.30 di ieri: "Hanno subito notato che c’era stata un’intrusione – spiega Paola Cavazzoni –, era stata forzata la porta e le vetrate, chedanno sulla cucinetta del nostro bistrot, erano state rotte. Per quanto riguarda le vetrate una presenta una crepa in mezzo mentre l’altra ha un bel buco". Il colpo alla fine si è risolto in un nulla di fatto: "Si è trattato di un tentato furto – prosegue Cavazzoni –, hanno provato a guardare in giro, infatti hanno tirato fuori delle cose dai cassetti e hanno spostato dei documenti. Cercavano sicuramente i soldi, ma noi per precauzione dentro il locale non teniamo mai nulla, cerchiamo di stare attenti su tutto". Non è la prima volta che capita una cosa simile. "Ci era già successo, ma non uno scasso di questo livello. C’è ancora da fare una stima dei costi, ma i danni saranno sicuramente ingenti". L’atto è stato denunciato ai carabinieri.

"Ci dispiace moltissimo per l’accaduto – commenta con amarezza Cavazzoni–, stiamo investendo tanto su quel luogo, che è il gioiello della nostra città. Stiamo cercando, con tanto impegno, di farlo conoscere il più possibile, di valorizzarlo sia per i visitatori che per i nostri cittadini. Adesso, quindi, prendiamo atto di quanto accaduto e andiamo avanti".