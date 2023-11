Colpo al distributore di benzina

Ladri in azione ai danni del distributore di benzina Ip nella frazione di Salvaterra. Il colpo è stato compiuto domenica notte. I malviventi, dopo l’effrazione del vetro della porta d’ingresso degli uffici, sono riusciti ad entrare all’interno asportando contanti in corso di esatta quantificazione. Sono quindi fuggiti con il malloppo. Sul posto, poco prima dell’una e mezza, sono poi prontamente arrivati i carabinieri della stazione di Casalgrande dopo l’allarme lanciato da un istituto di vigilanza. I militari dell’Arma hanno eseguito un sopralluogo. Si tratta dell’ennesimo furto che si registra nei comuni del comprensorio ceramico reggiano. I carabinieri hanno subito iniziato le indagini, a carico di ignoti, per il reato di furto aggravato per cercare d’individuare i responsabili dell’intrusione nel distributore di benzina a Salvaterra.

m. b.