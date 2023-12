Colpo al ristorante. La rabbia di Voltolini: "Siamo preoccupati. Potenziare i controlli"

"Hanno spaccato il vetro e sono entrati nel mio ristorante, hanno preso i contanti lasciati in cassa. La situazione ci preoccupa, furti così purtroppo continuano a capitare a molti". C’è amarezza nelle parole di Matteo Voltolini, volto noto del calcio: il portiere del Montecchio ha aperto da due mesi il suo terzo locale in città, il ristorante messicano "Encuentro" in via San Martino, nell’ex 61.1, teatro dell’ennesimo furto in città. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra domenica e lunedì. Più danni che bottino. "Per sistemare tutto, tra vetro e registratore di cassa, abbiamo speso circa 1.500 euro – spiega Voltolini –, poi hanno preso 500 euro in contanti". Nel locale, fresco d’apertura, non sono stati ancora installati né allarme né telecamere: "Ora mi doterò di un sistema d’allarme molto serio – sottolinea il titolare – con dei fumogeni e rilevatore di movimento". Subire un furto non è cosa da poco: "Provo rabbia, naturalmente – racconta Voltolini –, il ristorante sta andando bene ma la gente non immagina quanto sia faticoso gestire un locale, portarlo avanti, ascoltare i dipendenti, organizzare tutto. Poi arrivi alla fine del mese, vorresti vedere il tuo lavoro ripagato e invece basta che entri uno e rovini tutto. Qui ci sono anche bottiglie costose, per fortuna non le hanno toccate. Punto molto su questo nuovo locale, voglio aprire una tequileria, sarebbe la prima". Comunque, "è preoccupante rendersi conto che fatti simili sono successi e continuano a succedere a molti – prosegue –. Quando sono venuti a cambiarmi il registratore di cassa, mi hanno detto che nell’ultimo mese è il quinto cassetto che sostituiscono. Bisogna sensibilizzare di più le persone, facendo sapere a tutti che questo problema esiste. Se sentite un rumore sospetto di notte – l’appello – non fate finta di nulla, potrebbe essere un ladro in azione. Oggi siamo messi così, dobbiamo ragionare in questo modo. Certo, il Comune dovrebbe tutelarci". Quali misure mettere in campo affinché la situazione migliori? "Le forze dell’ordine fanno moltissimo – le parole di Voltolini – però sarebbe bene vedere più divise in giro. Servirebbero maggiori controlli". Voltolini, che ora si dedica alla ristorazione (oltre a continuare a giocare, come portiere), ha anche il "Luluma", a due passi dal centro, e il "Ricamato" ad Albinea. Nella notte tra martedì e ieri, altro colpo alla Canalina, sulla scia dell’altro giorno, al negozio Florilandia di via Compagnoni: i ladri sarebbero arrivati in bici.