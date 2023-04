Colpo alla cosca La Finanza confisca beni per 55 milioni Tutto partì da un prestito

Nuovo colpo al patrimonio della ‘ndrangheta nelle province del Nord, in primis nella nostra.

I finanzieri del comando provinciale di Cremona hanno confiscato beni per un valore di 55 milioni riconducibili ad esponenti della cosca Grande Aracri di Cutro e dislocati in Emilia-Romagna, Calabria, Lombardia, Veneto e Val d’Aosta.

Il provvedimento eseguito dalle Fiamme Gialle è stato adottato dalla Corte d’Appello di Bologna e confermato in via definitiva dalla Cassazione.

L’inchiesta partì nel 2012 dall’operazione Demetra delle fiamme gialle cremonesi, operazione poi confluita nell’inchiesta Aemilia diretta dalla Direzione antimafia di Bologna.

Accadde che un barista cremonese in grave difficoltà economica si rivolse a un piccolo imprenditore cutrese per ottenere un prestito. E ben presto si trovò a dover restituire le somme con tassi di interesse folli, del 210% annui. Il barista – che si sentiva minacciato – trovò il coraggio di denunciare l’accaduto.

Per quella vicenda fu arrestato un imprenditore cutrese residente in provincia di Piacenza (che peraltro ha sempre negato ogni addebito) mentre fu denunciato un compaesano abitante a Reggio.

Era il 2014. Tutto partì da lì. "La giustizia ha i suoi tempi e i suoi intralci. Ma arriva", dicono con soddisfazione alla Finanza di Cremona.

Gli approfondimenti investigativi su quel prestito ad usura e le analisi dei flussi finanziari, hanno poi permesso di scoprire negli anni un più ampio contesto di episodi delittuosi commessi ai danni delle aziende rette con onestà.

Altri soggetti di origine calabrese, titolari di imprese con elevati fatturati, avevano ideato un complicato sistema di fatture per operazioni inesistenti (utilizzando società “cartiere” intestate a prestanome) il cui scopo era quello di frodare il fisco. In questo modo veniva creata una enorme massa di liquidità monetaria in nero da impiegare, tra l’altro, nella concessione di prestiti alle aziende emiliane in difficoltà per assumerne poi il controllo.

Indagini non facili, ricordano le Fiamme gialle: la mafia, qui, è in gran parte costituita da colletti bianchi. Professionisti che sanno muoversi nelle pieghe del diritto societario. Che possono contare sulla collaborazione di professionisti e imprenditori locali: Emilia ha già scoperto tutti gli altarini.

Con l’operazione di queste ore, a cui hanno partecipato anche gli uomini della Golf di Crotone, Aosta e Rimini, sono stati acquisiti dallo Stato 179 immobili: quattro in provincia di Bologna, 48 in provincia di Crotone, sei nella provincia di Mantova, 46 in quella di Modena, 11 a Parma, ben 62 in provincia di Reggio (appartamenti e sedi societarie) e due in provincia di Verona. A questi si aggiungono 10 società di capitali e sei società di persone operanti nel settore del’edilizia, logistica, consulenza alle imprese e ristorazione, nelle province di Aosta, Modena, Parma, Reggio, Rimini e Crotone.

Infine sono stati confiscati 91 beni mobili (31 auto, due moto, 17 rimorchi e semirimorchi e 47 macchine operatrici e agricole) e oltre 40 rapporti finanziari.

L’operazione delle Fiamme gialle a come si ricorderà a non è la prima a colpire la cosca che ha epicentro a Reggio e a cui sono stati finora stati sottratti circa 61,5 milioni di beni. L’ultima confisca, del valore di 4 milioni e mezzo, è avvenuta lo scorso novembre proprio a Cremona.

Ora sarà l’Agenzia nazionale dei beni confiscati a gestire le case e i beni dei malavitosi: tutto tornerà alla collettività.

L’indagine a partita nel 2014 da un episodio di usura che pareva circoscritto a insegna una cosa: bisogna denunciare.

a.fio.