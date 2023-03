Colpo ‘alla Lupin’ da Cagna & Benelli I ladri portano via due casseforti

I ladri svaligiano Cagna&Benelli, portando via due casseforti. I carabinieri poi le hanno ritrovate vuote nel pomeriggio di ieri in un’area verde della città.

Un furto da veri professionisti quello messo a segno nel punto vendita di via Galileo Galilei, in zona via Emilia All’Angelo, della nota catena di supermercati ortofrutticoli. Il colpo è avvenuto giovedì notte. I malviventi hanno pensato a tutto nei minimi dettagli. Hanno prima forzato la porta anticendio con maniglione antipanico, poi prima di mirare al bersaglio grosso, hanno rotto tutte le telecamere e i rispettivi fili dell’impianto di videosorveglianza per evitare di essere ripresi e quindi di essere riconosciuti. Infine – evidentemente sapendo cosa cercare – si sono diretti verso gli uffici e hanno arraffato il malloppo. Si tratta di due casseforti, una di grosse dimensioni, addirittura ‘smurata’ e l’altra, più piccola, quasi portatile. La prima conteneva denaro contante – ancora in corso di esatta quantificazione, ma si parla di diverse migliaia di euro – e alcuni documenti. "Mentre la seconda era vuota", come racconta una dipendente al Carlino. Ad accorgersi del furto sono stati i dipendenti ieri mattina all’apertura dell’attività commerciale. È scattatato subito l’allarme al 112 del comando dei carabinieri provinciali di Corso Cairoli. Sul posto è arrivata immediatamente una pattuglia per curare il sopralluogo e i rilievi, a caccia di indizi utili per l’identificazione della banda (si presume che fossero più di due e organizzatissimi vista la minuziosità del raid), avviando così la caccia ai malviventi.

Nel pomeriggio la sorpresa nei pressi del parco Nilde Iotti dove i militari del nucleo radiomobile dell’Arma hanno rinvenuto le due casseforti vuote e abbandonate nell’erba. "Sono risaliti a noi perché su una delle casseforti c’era l’etichetta col nostro marchio", racconta sempre la dipendente. Gli inquirenti ora stanno scandagliando le videocamere della zona per cercare di risalire almeno alla targa del veicolo col quale è stato commesso il furto. Occhi puntati anche su un analogo colpo avvenuto un giorno prima a Vetto, ai danni della filiale Bpm dove i ladri hanno portato via proprio una cassaforte con modalità che appaiono simili.

dan. p.