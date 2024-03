Colpo alla mafia nigeriana. Arrestati uno spacciatore e un ricercato già condannato

Uno spacciatore di droga e un appartenente alla mafia nigeriana che opera a Reggio. Doppio arresto messo a segno dalla polizia venerdì scorso. Gli uomini della squadra mobile – grazie ad alcune indagini emerse grazie ai controlli straordinari del territorio in zona stazione per contrastare il narcotraffico – stavano tenendo d’occhio un 28enne nigeriano che si aggirava con fare sospetto nei pressi della sua abitazione. Gli agenti hanno fermato il giovane, chiedendogli le generalità. Ma lui si è rifiutato di fornire i documenti e ha tentato di fuggire. Una volta raggiunto è stato bloccato e gli investigatori hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare. In casa gli sono stati trovati e sequestrati diversi stupefacenti per un totale di quasi 150 grammi: due ovuli di cocaina avvolti in una pellicola per un peso di 31,79 grammi lordi, quattro pezzi di crack per 3,55 grammi lordi e un ovulo all’interno di una carta stagnola contenente una sostanza solida per un peso di 10.37 grammi lordi ancora in fase di accertamento in laboratorio con analisi specifiche, così come altri 108,84 grammi di una sostanza in polvere di colore bianco rinvenuta all’interno di un sacchetto di plastica trasparente.

Inoltre, all’interno dello stabile, è stato trovato un altro nigeriano. Si tratta di un 32enne che, dopo i controlli sulla sua identità nel database della questura, è risultato essere destinatario di un mandato di cattura emesso dalla Procura del tribunale di Bologna perché condannato alla pena di 6 anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, appartenente al cosiddetto cult ‘Maphite’. Entrambi sono finiti in manette e portato in carcere alla Pulce di via Settembrini.