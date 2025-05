Colpo alla Pasticceria Del Sole di Sant’Ilario. Danneggiamenti e rubato il fondocassa: si indaga

Ladri in azione, ieri notte a Sant’Ilario d’Enza, dove è stato preso di mira, ancora una volta, un esercizio commerciale: la pasticceria del Sole di via Rossellini. L’allarme è scattato poco dopo le quattro. È stato un passante a notare dei rumori sospetti provenire da un negozio adibito a pasticceria, in via Allende. Sono stati chiamati i carabinieri, giunti poco dopo sul posto indicato. I militari hanno verificato che persone, ancora ignote, avevano infranto la vetrata della porta d’ingresso per poi entrare nel locale pubblico allo scopo di impossessarsi del denaro del fondo cassa, per un bottino al momento quantificato in un centinaio di euro. A quel punto il ladro (o i ladri) si è allontanato con il magro bottino. Restano inoltre i danni strutturali provocati alla vetrata della porta dall’azione di scasso. Sull’episodio sono in corso accertamenti dei carabinieri per cercare di risalire ai responsabili del furto.