Colpo alle scuole medie durante le ore di Natale. Spariti i computer

Nelle ore di Natale sono stati rubati i computer in uso agli alunni delle scuole medie.

Ad essere preso di mira è stato l’istituto scolastico don Pasquino Borghi di via Pascal, all’ingresso della frazione di Rivalta.

Approfittando della chiusura dovuta alle vacanze natalizie, ignoti ladri hanno forzato una finestra al primo piano dell’edificio (che si trova immerso nel verde, in una posizione defilata rispetto alla strada statale 63) e hanno messo a segno il loro raid.

Dalle aule e dagli uffici sono spariti tablet, pc e apparecchi elettronici utilizzati per fare lezione.

Ieri mattina il personale scolastico si è accorto dell’intrusione e degli ammanchi e ha chiamato i carabinieri.

Tra danni cagionati per la perpetrazione del furto e la refurtiva sottratta, il bilancio del raid è ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri della stazione di Corso Cairoli hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato.