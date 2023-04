Colpo di mano: Uil e Consalcom prendono Poste

Martedì e mercoledì si sono svolte a Reggio le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali del settore postale, dopo che il precedente mandato era scaduto nel 2012.

"Il risultato in Emilia, e in particolare nel Reggiano – commenta Francesco Arcuri, referente provinciale sindacato ConfsalCom – non lascia spazio a discrezionalità particolari. Il risultato è sotto gli occhi di tutti".

E poi prosegue: "Per la prima volta la maggioranza non è più nelle mani del sindacato maggioritario nazionale (Cisl Slp), che dal 2012 aveva la maggioranza con nove rappresentanti, ma passa a Uil Poste e ConfsalCom, che conquistano ben sei degli undici posti disponibili".

Nell’unità produttiva reggiana di Poste Italiane avevano diritto al rinnovo Rsu 695 lavoratori, di cui 562 votanti: 220 voti a Cisl Slp, 132 a Uil Poste, 127 a Confsalcom, 47 a Cigl Slc, 11 a Failp Cisal.

"Anche a Reggio Emilia – aggiunge Francesco Arcuri – è stata bocciata la politica sindacale solita, che sdogana Poste e i suoi lavoratori da una zavorra che da troppo tempo frena lo sviluppo economico, sociale e culturale, consegnando una maggioranza relazionale forte che consente finalmente azioni mirate a problemi da troppo tempo fermi, a carenze di personale tra gli addetti al recapito e negli uffici postali per quanto riguarda gli impiegati. Vogliamo ripristinare giusti e corretti rapporti relazionali affinchè i lavoratori possano ritrovare una tranquillità lavorativa perduta e i cittadini avere finalmente un servizio che funziona".