Colpo di scena. Da indagato per stalking a presunta vittima

Da indagato per stalking, a seguito di una denuncia sporta dalla ex, a presunta vittima della medesima donna. È il ribaltone giudiziario che vede protagonista un 37enne di origine albanese.

Il procedimento nacque nel 2023, quando una reggiana segnalò di aver subito atti persecutori da parte del suo compagno: a suo dire, dopo aver saputo che lei aveva storie con altri uomini, l’avrebbe perseguitata, minacciata e ingiuriata. All’uomo fu applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati e quello di comunicazione. La donna ospitava anche il loro figlio minore, fatto che comportava per lui l’impossibilità di stargli vicino e di sentirlo.

Durante l’udienza di convalida, nel giugno 2023, l’indagato, difeso dall’avvocato Gianluigi Iembo, fece emergere circostanze contraddittorie: la donna, che nella denuncia riferì di temere per la propria incolumità, tanto da chiedere l’allontanamento del compagno a chilometri dalla loro abitazione condivisa, gli aveva chiesto, anche dopo la querela, di trovare casa vicino a lei. Elementi fondamentali, secondo la difesa, per dimostrare che lo stato di terrore tale da richiedere l’intervento di uno psichiatra, nonché le presunte condotte persecutorie, erano smentite: le conversazioni sarebbero state intavolate su iniziativa della presunta vittima.

All’esito dell’interrogatorio, l’avvocato Iembo chiese, oltre alla revoca delle misure, anche la trasmissione degli atti in Procura per calunnia, in quanto la donna avrebbe accusato falsamente l’ex compagno. In udienza il pubblico ministero si oppose; la richiesta della difesa fu accolta dal giudice per le indagini Luca Ramponi.

Il procedimento per stalking non risulta al momento definito, ma nel frattempo all’uomo, nel novembre 2024, è stato notificato un avviso di comparizione in tribunale, questa volta come vittima di calunnia. Davanti al giudice Matteo Gambarati, ieri l’uomo figurava come persona offesa da denunce false. La Procura, che nel giugno 2023 si oppose alla richiesta di revoca delle misure, ha cambiato orientamento.

"Il mio assistito ha sofferto profondamente - dichiara l’avvocato Iembo -. Vogliamo ringraziare la Procura per il cambio di orientamento, che vede ora in lui non più una persona indiziata, ma offesa da calunnie".

Ieri la difesa della donna ha sollevato la nullità della citazione in giudizio perché l’imputata aveva chiesto di essere sentita dal pm: il giudice ha accolto la richiesta e ha ritrasmesso gli atti in Procura.

