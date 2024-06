Colpo di scena: niente sentenza: "Bisogna risentire Poma in aula"

A differenza di quanto previsto, niente repliche e niente sentenza, sul caso del 60enne modenese accusato di essere uscito dagli uffici municipali in orario di lavoro per sbrigare faccende personali, e poi licenziato dal Comune.

Nella scorsa udienza si era tenuta la discussione: il pm aveva chiesto un anno di reclusione e 600 euro di multa, con la pena sospesa; l’avvocato difensore Leonardo Teggi l’assoluzione; in subordine, la non punibilità per tenuità del fatto o il minimo della pena.

Ma ieri c’è stato un colpo di scena: il giudice Silvia Semprini si è ritirata in camera di consiglio per poi uscirne con un’ordinanza con cui ha disposto di assumere una nuova prova ritenuta assolutamente necessaria, cioè risentire in aula il comandante della polizia locale Stefano Poma (nella foto) per meglio delineare le condotte contestate al 60enne.

Poma era già stato ascoltato in aula il 27 aprile dell’anno scorso, quando ricostruì le indagini degli agenti che pedinarono il 60enne, scoprendo che faceva la spesa o si dedicava ad altre attività personali.

L’uomo, deve rispondere di truffa aggravata: secondo l’accusa, avrebbe procurato un danno alle casse del municipio di 1.426 euro tra l’8 agosto e il 13 settembre 2018, quand’era dipendente assegnato alla Protezione civile Secondo la difesa, "è fuori discussione che lui fosse uscito per svolgere attività personali. Nelle certificazioni diceva di aver presenziato al luogo di lavoro, ma lo attestava nei giorni in cui il timbratore non funzionava".

al. cod.