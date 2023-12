Colpo di sonno al volante, famiglia esce di strada: per fortuna restano tutti illesi

Una famiglia è uscita praticamente illesa da un incidente che poteva avere conseguenze molto gravi. Il tutto a causa di un possibile colpo di sonno, che ieri mattina poco prima delle sette ha fatto perdere il controllo della vettura a un uomo di 46 anni, finito fuori strada mentre percorreva via D’Azeglio, la provinciale che unisce Novellara a Guastalla. L’incidente si è verificato all’altezza dell’incrocio di San Bernardino, non distante dalla stazione ferroviaria. Sono intervenuti i carabinieri di Fabbrico per eseguire gli accertamenti, ipotizzando un colpo di sonno alla base dello schianto fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con una ambulanza della Croce rossa locale e personale sanitario. La famiglia coinvolta nello schianto – l’uomo di 46 anni, la moglie di 36 anni e la figlia di tre anni – è stata visitata sul posto: le loro condizioni sono rassicuranti.

Per fortuna non risultano gravi neppure le condizioni delle persone coinvolte in un tamponamento avvenuto in via Cisa a Guastalla e in uno scontro tra auto a Villa Argine di Cadelbosco Sopra, oltre che in una sbandata fuori strada in via della Pace a Correggio.