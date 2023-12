Colpo fallito alla Cartoleria Minerva

Altro furto nella notte in Cartoleria Minerva, anche se questa volta per fortuna si è trattato di un tentativo non andato a buon fine. "Hanno provato di nuovo a entrare – riferisce uno dei soci, Nicola Demontis – ma qualcosa è andato storto, devono essere stati interrotti". Ieri infatti i titolari hanno trovato una finestra forzata, con ancora lo strumento usato per lo scasso incastrato tra le due vetrate, una delle quali è ora in frantumi. "Prima hanno allargato l’inferriata con un crick – aggiunge Demontis –. Abbiamo già provveduto a sporgere denuncia". Poco più di un mese fa, a metà novembre, lo stesso: in quel caso però i ladri erano riusciti a entrare e ad arraffare varie cose dentro il locale, lasciando il caos. In entrambi gli episodi, probabilmente, sono stati agevolati dai lavori in corso che permettono in qualche modo di agire più nascosti, anche se stavolta per fortuna non è bastato. Già il mese scorso comunque i soci della Cartoleria Minerva si erano concessi uno sfogo su come la situazione in centro storico stia diventando sempre più difficile. Tra il furgone ritrovato con la serratura forzata, lo scooter rubato e le incursioni notturne, l’aria è irrespirabile. Soprattutto, prevale un senso di insicurezza che certo non lascia lavorare in serenità.

g. ben.