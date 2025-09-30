Colpo in farmacia. Quattro anni a Migliaccio

Lui, Antonio Migliaccio, 54enne originario di Napoli, era stato individuato come il presunto autore della rapina nella farmacia comunale ‘Corte Tegge’ in via Garonna, avvenuta il 5 maggio. È stato indagato anche per altri due colpi a Modena, di cui uno risulta commesso nello stesso giorno, sempre in una farmacia, e uno l’11 maggio in un bar trattoria. Quando Migliaccio è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’episodio reggiano, risultava già detenuto nel penitenziario della città ducale. Ieri l’imputato è stato chiamato a rispondere davanti al giudice Luca Ramponi per il fatto di Corte Tegge, e ha scelto l’abbreviato: il pm Maria Rita Pantani (nella foto) ha chiesto 4 anni e mezzo, l’avvocato difensore il minimo. Il gup lo ha condannato a 4 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 54enne era entrato col volto parzialmente travisato da un fazzoletto e armato di un grosso coltello che aveva puntato contro la dipendente, minacciandola: "Dammi tutti i soldi o ti ammazzo". l’uomo l’ha afferrata per un polso, costringendola ad aprire il registratore di cassa per poi farsi consegnare l’incasso pari a circa 300 euro. Infine si era dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. I carabinieri della sezione operativa radiomobile, intervenuti per il sopralluogo, avevano dato subito il via alle ricerche. Sono riusciti a dare un nome e cognome dopo un’attenta ricostruzione e scrupolose indagini durate cdue settimane. Attraverso il supporto dei filmati e della videosorveglianza interna ed esterna della farmacia, nonché alla testimonianza della dipendente, si era giunti all’identificazione del 54enne. La Procura aveva ottenuto dal giudice l’applicazione della custodia cautelare in carcere che era stata eseguita solo ’formalmente’, perché lui era già detenuto per un’altra rapina oltre Secchia.

Alessandra Codeluppi