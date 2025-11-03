Colta da malore al cimitero. La figlia soccorre l’anziana e viene derubata della borsa

Non c’è sicurezza neanche più al cimitero, non c’è rispetto per il dolore in questi giorni più acuto, non c’è limite a rubare mentre una donna sofferente viene soccorsa. Non c’è spazio per giustificare l’ignobile gesto avvenuto al cimitero di Scandiano, affollato in questi giorni di memoria e ricorrenza dei defunti. Siamo nel primo pomeriggio del giorno di Ognissanti, più tardi avrà inizio la santa messa celebrata da don Claudio Boretti, la temperatura del giorno è gradevole, quando madre e figlia sono al camposanto per la rituale visita ai propri cari. A un certo momento, la signora più anziana viene colta da lieve malore, si tratta di svenimento, mandando nel panico la figlia che si affretta ad allertare i soccorsi.

Sono momenti concitati, dove i minuti per l’arrivo dei soccorsi non sembrano passare mai. Arriva l’ambulanza da Scandiano, fortunatamente il malore che ha colpito la mamma non sembra rilevante. Ma mentre la donna vie ne caricata sull’ambulanza del 118, c’è chi si approfitta per compiere il furto, tanto che pochi istanti dopo la figlia si accorge della sparizione della propria borsetta, contenente contanti e i soliti documenti personali. Alla vista di tale scena a una persona anziana testimone dell’episodio sono venuti gli occhi lucidi e ha preferito lasciare il cimitero, dicendo in dialetto reggiano, che ormai si sente al sicuro solo in casa.

Gianni Fiaccadori