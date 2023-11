Colta da malore mentre va a casa. Addio a Mariacarla Scanarini, 81 anni

È stata colpita da un improvviso malore mentre tornava a casa in bici, dopo aver fatto visita a una anziana zia alla locale casa di riposo. Verso le 16,30 di ieri, in via Vittorio Emanuele a Gualtieri, è caduta improvvisamente. Alcuni passanti l’hanno trovata riversa tra la strada e il marciapiede, dando l’allarme al 118. Ma per Mariacarla Scanarini, 81 anni, non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato poco dopo al pronto soccorso di Guastalla.

Inizialmente si era pensato anche a un possibile incidente, ma poi si è fatta chiara l’ipotesi del malore improvviso alla base della caduta in bici. Da subito le condizioni della pensionata sono apparse disperate, avviando il massaggio cardiaco, mai interrotto fino all’arrivo in ospedale. Sono giunti sul posto gli operatori dell’ambulanza della Croce rossa di Guastalla, l’autoinfermieristica, l’automedica, perfino l’elisoccorso di Parma, atterrato sull’argine maestro del Po. Tutti gli sforzi dei soccorritori sono risultati inutili. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana: non solo per svolgere accertamenti sull’accaduto, ma anche per identificare la donna, la quale non aveva con sé i documenti.

Mariacarla Scanarini in passato aveva gestito una lavanderia in centro a Gualtieri. Lo scorso anno era deceduto il marito, Arnaldo Vergnani, già assessore comunale, militante Pci e a lungo dirigente dell’Auser locale. In lutto le figlie Paola e Silvia, rispettivamente dipendenti dei Comuni di Gualtieri e Brescello. Il sindaco Renzo Bergamini ha espresso il cordoglio del paese per questo lutto improvviso.

