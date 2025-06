"Coltiviamo amicizie, non solo verdure"

A Scandiano ieri mattina sono stati ufficialmente inaugurati i nuovi orti sociali. Un progetto rinnovato con un regolamento di gestione aggiornato, frutto del lavoro di squadra e della passione per il verde condiviso. "Abbiamo vissuto un momento davvero speciale lungo la sponda del Tresinaro, in via della Passerella", spiega l’assessore Enrico Baschieri. Il sindaco scandianese Matteo Nasciuti e il vicesindaco Giuseppe Pagani hanno inaugurato gli orti sociali completamente riorganizzati, tagliando il nastro di questa nuova avventura verde che coinvolge tanti cittadini. L’amministrazione di Scandiano esprime gratitudine "all’associazione Ancescao Aps Emilia Romagna e a tutti gli ortisti che, insieme a tutti i partecipanti, hanno reso possibile questa bellissima festa. La loro energia ed entusiasmo hanno reso questa giornata indimenticabile".

Gli orti sociali non sono solo spazi verdi, ma sono certamente anche dei luoghi utili di incontro, condivisione e crescita della comunità sacndianese. "Si coltivano non solo ortaggi, ma anche relazioni e solidarietà – evidenzia l’assessore Baschieri –. Siamo molto soddisfatti per l’iniziativa organizzata ieri: una bella festa per continuare insieme a far crescere Scandiano. E’ stato rivisto il regolamento e sono stati pure riassegnante le piazzole. E’ stato compiuto un lavoro molto importante da parte del vicesindaco Giuseppe Pagani".

L’amministrazione comunale lo scorso inverno aveva già annunciato l’intenzione d’avviare un progetto di valorizzazione degli orti sociali con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo degli spazi verdi e favorire il benessere psicofisico dei cittadini attraverso un’attività ricreativa che stimoli la socializzazione e il senso di appartenenza alla comunità.

Matteo Barca