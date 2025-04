Colto da malore a 73 anni: domani l’ultimo saluto

Stava falciando l’erba nel fossato davanti a casa sua, in via 4 Novembre, quando è stato colto da malore ed è crollato a terra. Così è deceduto lunedì pomeriggio Guido Minarini (foto). Alcuni passanti hanno dato subito l’allarme.

Sul posto sono intervenuti ambulanza e automedica, ma purtroppo per Guido non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi dei soccorritori di salvarlo. Minarini aveva 73 anni, una vita lavorativa trascorsa presso il Conad di Bibbiano, prima come macellaio e poi come fornaio. Una volta pensione, si dedicava a tenere in ordine il cortile e dintorni. Guido lascia la moglie Luciana Marmiroli e la figlia Elena. I funerali avranno luogo domani alle 15 partendo dall’ospedale di Montecchio per il santuario della Madonna dell’olmo.

Nina Reverberi