Colto da malore alla guida si schianta contro i ponteggi

Ha assistito a un intervento politico, nella tarda mattinata di ieri in centro a Guastalla, poi è tornato all’auto. Ma, mentre era alla guida impegnato in una retromarcia, è stato colto da un malore improvviso, finendo con l’auto contro i ponteggi del cantiere della ex chiesa di via Spallanzani, in fase di ristrutturazione. Alcuni passanti – tra i quali alcuni medici – hanno prestato le prime cure al pensionato, un ottantenne abitante a Guastalla, che era in auto con la moglie.

Sono arrivati sul posto ambulanza, autoinfermieristica e anche i vigili del fuoco, in particolare per verificare la staticità di parte dell’impalcatura del cantiere dopo il violento urto provocato dalla vettura in manovra. L’area è stata poi chiusa al passaggio in attesa di verificare tutte le condizioni di sicurezza.

Erano già presenti sul posto anche i carabinieri, i quali hanno effettuato accertamenti. Intanto, il pensionato colto da malore al volante ha iniziato a dare evidenti segni di ripresa. È stato comunque trasportato in ospedale.