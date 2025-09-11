Colto sul fatto mentre ruba dentro un bar

Nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle 4, gli agenti delle volanti della polizia di Stato hanno notato in via Gramsci i vetri infranti di una finestra nel locale Malvy cafè ristobar e, all’interno, la sagoma di un uomo che pareva nascondersi. A quel punto i poliziotti si sono avvicinati trovando per terra un crick, risultato rubato da un’auto nel parcheggio limitrofo che presentava un finestrino rotto. Grazie a un’attività coordinata tra due volanti, gli agenti sono entrati in sicurezza nel locale dove hanno trovato un uomo sdraiato per terra con in mano un cacciavite che tentava di nascondersi. Si tratta del 38enne di origine ghanese Ibrahim Munkaila, senza fissa dimora e con precedenti per vari reati. È stato disarmato e arrestato per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso con altri ignoti: si sarebbe impossessato di 200 euro e di un modem wi-fi.

Il 38enne è comparso ieri in tribunale per la direttissima: il giudice Francesca Piergallini ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Giulia Galfano, ravvisando il pericolo di reiterazione e la mancanza di un domicilio fisso (lui vive in stazione). L’avvocato difensore Rossella Zagni aveva domandato una misura meno afflittiva.

Ha riferito di essersi infilato sotto la saracinesca: "Volevo prendere una brioche da mangiare. Poi è scattato l’allarme e sono rimasto dentro". Dal cassetto risultano spariti secondo il titolare 200 euro più tre monete albanesi, queste ultime trovate addosso a lui, a differenza degli altri contanti e del modem; aveva con sé anche due cacciaviti. Ha anche riferito di aver seguito altri due uomini in bici - solo di uno ha detto di sapere il nome - che a suo dire sono entrati rompendo il vetro e sono usciti con due borse. La prosecuzione della direttissima è stata rinviata a fine mese.

al.cod.