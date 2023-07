"Comandava Danish" Ikram e la vita degli Abbas

di Alessandra Codeluppi

"Non ho mai sentito che Shabbar Abbas e Danish Hasnain avessero deciso di uccidere Saman". Lo disse, durante l’interrogatorio-fiume avvenuto in carcere il 2 luglio 2021, in fase di indagini preliminari, Ikram Ijaz, 30 anni, cugino della giovane pakistana trovata morta a Novellara e imputato per omicidio insieme all’altro cugino Nomanulhaq Nomanulhaq, ai genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen e allo zio Danish Hasnain. Dal verbale, depositato nel processo dal pm Laura Galli, emerge la versione resa da Ijaz a due mesi dalla scomparsa della giovane, datata primo maggio 2021. "Era soprattutto Danish a prendere le decisioni nella famiglia Abbas: capitava che lui e Shabbar litigassero, Hasnain era molto prepotente". Sulla giovane riferisce: "Non sapevo che lei avesse un fidanzato in Italia, ma che era stata promessa come sposa in Pakistan. Non avevo mai sentito il nome di Ayub Saqib". Si dice all’oscuro del movente ipotizzato dalla Procura: "Nel caso il matrimonio combinato salti, tra famiglie può avvenire che ci si offenda: non ho mai sentito che si uccida per questo". Poi si sofferma sui giorni-clou. La sera del 29 aprile 2021, "Danish telefonò Nomanulhaq dicendo che Ivan Bartoli aveva chiamato dicendo che c’era da chiudere ed eventualmente sistemare le porte delle serre. Da una settimana si parlava di piantare la verdura: siamo andati a pulire una canalina e togliere le erbacce dall’orto... Siamo stati insieme nell’orto pochi minuti perché ormai era saltato tutto". Non ricorda se lavorò il 30 aprile. "La sera dopo aver cenato sono andato in camera mia a dormire, mentre Nomanulhaq preparava il riso e sentivo Danish parlare". Il primo maggio "Nomanulhaq mi svegliò alle 7, dicendo che dovevamo andare da Abbas che stava andando in Pakistan. Siamo andati a casa sua insieme a Danish. Non avevo saputo prima della loro partenza, ma era già capitato di venirne a conoscenza il giorno stesso". In quella data "io e Nomanulhaq abbiamo lavorato, mentre Danish rimase a casa". Nei giorni successivi dice di aver lavorato e per due-tre giorni dormito a casa di Abbas "su richiesta del fratello di Saman che mi ha domandò di fargli compagnia". Il 5 maggio, giorno in cui arrivarono i carabinieri, "mi svegliai alle 17. Danish e il fratello di Saman non rispondevano alle chiamate, andai a casa Abbas, che era a soqquadro: Nomanulhaq si spaventò e si allontanò prendendo la mia bici. Sapendo che il fratello di Saman al mattino era stato poco bene, ho pensato che avesse cercato denaro per pagare l’ospedale". Nomanulhaq "mi disse che era preoccupato perché i carabinieri venivano spesso a casa e che per questo motivo erano tutti scappati". Poi racconta che "Danish e il fratello di Saman non tornavano". I due cugini sono andati a prendere un treno per Milano; poi Hasnain, raggiunto da Nomanulhaq al telefono, gli aveva detto di raggiungerli a Imperia: "Chiesi a Nomanulhaq di non andare, invano". Alla stazione di Imperia incontrarono gli altri due: "Danish disse che la fuga era legata al fatto che i carabinieri cercavano Saman, ma Abbas non c’era a dare spiegazioni".