"Combattere l’astensione e ritrovare rappresentanza"

Libertà, democrazia, ma anche politica e fenomeno migratorio, sono stati i temi delle riflessioni proposte nel 78° anniverario della Battaglia di Fabbrico, nella cui ricorrenza nel paese della Bassa si celebra una festa solenne, come fiera patronale. In centinaia, ieri mattina, hanno partecipato al corteo dal centro paese fino al monumento ai Caduti di via Pozzi, dove è stata deposta una corona dalle autorità guidate dal sindaco Roberto Ferrari. Presente, come avviene ormai da anni, anche una delegazione del Centro Studi Italia e Unione Combattenti Rsi, per "rendere omaggio ai militari della Rsi caduti nello scontro coi partigiani, il 27 febbraio 1945", con un ricordo a Giacomo Ghisi, che fu protagonista di quell’evento bellico.

Forte la presenza di forze dell’ordine. Ma, come sempre, non ci sono stati problemi di ordine pubblico.

Unica nota da segnalare, il reiterato coro "Ora e sempre Resistenza" e il canto "Bella ciao" partiti tra le bandiere dell’Anpi e della Fiom proprio al passaggio davanti agli attivisti di destra. Sul palco di fronte al municipio, dopo il saluto del sindaco Ferrari, ha parlato Jasmin Fahim, attivista italo-iraniana, raccontando i soprusi e la privazione delle libertà in Iran, paragonando l’attuale lotta nel suo Paese con la Resistenza nata in Italia. Infine, l’orazione ufficiale affidata quest’anno a Gianfranco Pagliarulo. Il presidente nazionale dell’Anpi si è soffermato pure sulla "disaffezione della politica" che si sta evidenziando sempre più in Italia. "L’astensione dal voto del 40 e del 60% dei cittadini – ha ribadito – rappresenta un distacco della gente dai meccanismi che decidono la rappresentanza politica. Occorre ricucire questo strappo, andare contro il vuoto di rappresentanza. Si può fare e si deve fare".

Antonio Lecci