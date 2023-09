"Combatti la ludopatia a Zona Ceramiche: nasce 'Azzardo Point'"

Un gruppo d’ascolto per combattere la ludopatia.

Per sconfiggere la ludopatia i cittadini dei sei comuni dell’Unione Tresinaro Secchia possono contare su un importante servizio di supporto gratuito. Si tratta di ‘Azzardo Point’, un gruppo di ascolto rivolto a chi è affetto da disturbo da gioco d’azzardo che, dopo la positiva esperienza avviata a Casalgrande, ha ampliato attraverso l’Unione il proprio raggio d’azione anche agli abitanti di Baiso, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano. "Il gruppo di ascolto che abbiamo attivato sperimentalmente da alcuni anni nel tempo ha già aiutato una settantina di persone – dice Enrico Malferrari, educatore professionale della Papa Giovanni XXIII, la cooperativa sociale che collabora nella gestione del servizio di supporto e consulenza con l’Unione –. In 8 casi su 10 sono uomini, hanno in media 40-50 anni anche se non mancano quelli più giovani e chi supera i 60-70 anni, ma soprattutto in buona percentuale hanno dimostrato che se ne può uscire". ‘Azzardo Point’ non si limita ad offrire supporto psicologico, ma pure la consulenza di professionisti in grado di garantire una consulenza finanziaria per impostare un piano di rientro dal debito.

m. b.