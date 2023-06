Come 27 anni fa, nasce un comitato permanente di difesa per l’ospedale

Un comitato per la difesa dell’ospedale Franchini di Montecchio. Lo annuncia Antonio Margini (foto) del circolo locale di Fratelli d’Italia, che in poco tempo ha raccolto più di mille firme contro il trasferimento dell’automedica. Hanno firmato cittadini di ogni orientamento politico, e così vorrà essere anche il futuro comitato. "Anche questa volta Fratelli d’Italia aveva ragione – spiega in una nota Antonio Margini – come temevamo per la rimodulazione del servizio delle automediche a farne le spese sarà Montecchio e i suoi cittadini l’allarme che avevamo lanciato e la preoccupazione dei Montecchiesi era reale. Circa 10 giorni fa avevamo lanciato una raccolta firme per salvare le automediche a Montecchio, raccogliendo circa mille firme (un record). Il sindaco a mezzo stampa aveva assicurato che nulla sarebbe cambiato in termini di sicurezza emergenziale, ma dalle notizie che trapelano dalla provincia le sorti delle automediche sembrano segnate. A breve si insidierà un comitato permanente per la salvezza dell’ospedale proprio come 27 anni fa , un comitato trasversale fatto da cittadini, operatori sanitari e associazioni. Il circolo di Fratelli d’Italia Montecchio si attiverà in tutte le sedi opportune per per far sentire la voce dei cittadini montecchiesi. La lotta interna al partito democratico non deve ricadere sulla popolazione. Oggi alla luce delle proposte arrivate e penalizzanti per i cittadini".