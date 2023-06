Come affrontare la riforma dello sport

Comune di Cadelbosco Sopra e Coni organizzano domani alle 20,45 in municipio, un incontro su ’La Riforma dello Sport. Quale futuro per le società sportive?’ Tra i relatori anche rappresentanti del Coni, esperti, la commercialista Cristina Morselli. "La riforma dello sport, presto in vigore, cambierà l’attività dell’associazionismo sportivo – dice l’assessore Mauro Davoli – con novità su esenzione da costi, adempimenti, assicurazioni, parametri… Le società sportive vanno informate per agevolare il passaggio al nuovo quadro normativo".