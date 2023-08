"Come al solito nessun confronto coi cittadini"

Nelle scorse settimane diverse raccolte firme erano state messe in piedi contro l’estensione della Ztl in centro. Una di queste era stata depositata in municipio dall’avvocato Claudio Bassi, consigliere comunale d’opposizione (Forza Italia).

"La petizione era stata lanciata tra residenti, commercianti, genitori di bambini che vanno a scuola e fedeli della Ghiara. Siamo arrivati a oltre mille firme. Come al solito è mancato il buon senso: bisognava avere preventivo contatto e accordo con i cittadini", sbotta il consigliere. E sulle ’agevolazioni’ commenta: "La Zucchi per certi nonni non è certamente agevole: spesso sono anziani che accompagnano i nipoti a scuola e fanno fatica a percorrere quei 400 metri. Serviva un confronto con l’utenza che non c’è stato, come sempre hanno fatto. Prendono come bandiera ‘partecipazione di tutti’, ma non esiste, solo atti compiuti. Hanno preso questa decisione e vanno avanti per la loro strada. Già tantissimi negozi hanno chiuso, ora il rischio è ‘addio centro storico’. Basta guardare l’esempio fallimentare del mercato coperto".