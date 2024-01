Come cambia il commercio. Le tante facce del centro storico

"Metodo, ricerca ed innovazione sono la base imprescindibile per affrontare situazioni complesse e orientare politiche puntuali, efficaci e rivolte al contesto specifico".

Da tempo Mariafrancesca Sidoli, assessora a commercio e valorizzazione del centro storico per il Comune di Reggio Emilia, insiste sull’importanza di rilevazioni oggettive per progettare interventi che rianimino l’esagono.

Non è quindi un caso che l’ultima Commissione consiliare a riguardo sia stata sfruttata per confrontarsi sugli ultimi aggiornamenti e risultati della ricerca commissionata al Politecnico di Milano.

Essa ha in particolare fatto emergere un’importante "vocazione per il commercio al dettaglio nelle aree centrali e pedonali" (via Crispi, le piazze principali e via Farini in primis) ma anche "nei sistemi individuati lungo l’asse della via Emilia".

Si riscontra una flessione per i "sistemi lineari semicentrali, come via Roma e via Emilia Santo Stefano, e per i sistemi centrali San Prospero – Guidelli – Calderini".

In generale, i dati migliori li ottengono i sistemi centrali e semicentrali su aree pedonali.

Insistono invece "dinamiche di delocalizzazione di attività commerciali interne al centro storico", vale a dire il trasferimento di negozi "da contesti meno attrattivi verso assi e sistemi commerciali caratterizzati da maggiori flussi pedonali".

Non mancano alla rilevazione anche iniziative commerciali temporanee o sperimentali, perlopiù connesse a grandi iniziative culturali come il Cartellone del Natale e Fotografia Europea.

L’analisi condotta dal Politecnico non può comunque fare a meno di constatare che "in generale i sistemi ‘lineari semicentrali’, che parzialmente comprendono anche i sistemi della Via Emilia, evidenziano un calo dell’attrattività complessiva come è evidente per il sistema di via Roma, mentre il fenomeno è meno marcato per corso Garibaldi".

"La passione è importante e nel dibattito in corso sul centro storico ce n’è tanta – sintetizza l’assessora Sidoli – ma a volte la razionalità è più importante e utile. Non è vero che basta una passeggiata per vedere com’è messo il centro o che non c’è bisogno di chissà quali analisi per risolvere i suoi nodi: le oltre due ore di Commissione svolte, la profondità del lavoro presentato, i contributi emersi e le moltissime domande fatte ne sono una dimostrazione. Un punto fermo costruito su analisi scientifiche e oggettive serve per progettare soluzioni specifiche, in linea con la nuova legge regionale approvata pochi mesi fa e che nel corso di questo anno porterà nuove visioni, importanti risorse e nuovi indirizzi di finanziamento".

Tommaso Vezzani