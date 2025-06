Come cambia la popolazione. Il report: tra il 2002 e il 2022 rilasciate 12mila cittadinanze I dati di Mondinsieme: in quell’arco di tempo il totale dei residenti è salito da 149.884 a 170.166. In un anno registrati 2.057 arrivi di stranieri, in maggioranza ucraini, georgiani ed egiziani.