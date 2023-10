Come dare valore e usare bene i soldi. Oggi l’incontro con i ragazzi delle scuole

Torna ‘GLHF - Good Luck Have Fun’ di cui Banca Centro Emilia è promotore. Il progetto rientra nel ‘Mese dell’educazione finanziaria’, con tappa a Cento, Ferrara, Reggio e Scandiano, ed vuole stimolare i ragazzi ad acquisire più consapevolezza sull’uso del denaro. L’appuntamento è oggi alle 8 a Scandiano al Palaregnani per gli studenti del Gobetti e alle 11 all’Uci Cinemas Reggio per i 230 studenti dell’istituto superiore Scaruffi-Levi-Tricolore.

m. b.