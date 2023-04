Come difendersi dai raggiri

Stasera alle 20,30 alla sala d’Aragona, alla rocca di San Martino in Rio, il sindacato Spi-Cgil e l’associazione Federconsumatori, con Auser, gruppo del Controllo di vicinato e Comune, organizzano un incontro pubblico su "Come difendersi da truffe, raggiri e imbrogli". Interventi del sindaco Paolo Fuccio, Aldo Bellentani (Spi-Cgil), di un esponente del Controllo di vicinato, del comando locale dei carabinieri, rappresentanti di Federconsumatori, Auser. Un’occasione per apprendere importanti informazioni utili a contrastare il fenomeno di reati come furti e truffe, che sono sempre di forte attualità.