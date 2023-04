"Come è potuto accadere?" Serata con Civati e Max Collini

Giuseppe Civati e Max Collini sono i protagonisti di “Come è potuto accadere?”, un viaggio nella Prima Repubblica per capire la prossima, oggi alle 21 al cinema Novecento (ingresso libero, prenotazione consigliata: https:bit.ly3L9kqEA).

’’Ci sono stati momenti nella Prima Repubblica e pure nella Seconda in cui albergavano sentimenti condivisibili anche nelle parole dei politici più insospettabili - si legge nella presentazione -. Mentre questo paese rotola da decenni sempre più a destra, in maniera a volte grottesca, è un dovere elettorale, oltre che morale, ritornare sui passi - spesso perduti - della politica italiana, attraverso voci e figure che sembra che non ci possiamo più permettere. Non è nostalgia, è un problema politico’’.

