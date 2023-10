Come far diventare ’adulto’ un giovane disabile. Il percorso gratuito ’So-Stare’ sbarca in Val d’Enza

Cosa comporta diventare e far diventare ’adulto’ un giovane disabile, quali sono le possibilità offerte dal ’durante e dopo di noi’, cosa si può fare per conoscere meglio sé stessi e ciò che si vuole o si può fare nella vita. Sono alcuni dei punti della riflessione che animerà il percorso gratuito ’So-Stare’, pensato per gruppi di genitori di ragazzie con disabilità residenti in Val d’Enza. Il progetto formativo, sarà presentato dagli psicologi Chiara Casoli e Giancarlo D’Antonio martedì 7 novembre (alle 18) alla Casa della comunità ’Spreafico’ (via Saragat,11) a Montecchio. Sosta-Re è organizzato dalla Fondazione Durante e Dopo di Noi in collaborazione con l’Unione. I successivi incontri sono 8 e si svolgeranno a gruppi da gennaio. La partecipazione all’evento di presentazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione: 333.6957831; 0522.926329 o info@durantedopodinoi.re.it