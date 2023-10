Come funziona la nuova app Georesq

Una serata su Georesq, una applicazione dedicata alle attività in montagna in grado di inviare una richiesta di aiuto quando ci si trova in pericolo. Grazie ai fondi che il Ministero ha stanziato a favore del Cai, da luglio l’applicazione è totalmente gratuita. Per presentarla il Cai organizza un incontro aperto a tutti gli interessati il martedì 17 ottobre nella sede di via Caduti delle Reggiane 1 H.