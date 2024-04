Come gestire gli animali: incontro "Educare con il cuore"

Capire meglio come gestire il nostro cane, nel rispetto delle sue esigenze e delle norme di legge, il canile intercomunale di Novellara, che ha competenze pure a Correggio, fino alla gestione di animali esotici, che sono quelli a maggior rischio di abbandono. Sono gli argomenti affrontati in tre incontri del ciclo "Educare con il cuore", stasera alle 21 a palazzo dei Principi di Correggio, oltre che nelle serate del 23 aprile e 14 maggio, con gli interventi dei relatori Natasha Artoni, Sonia Boschetto e Marika Scaravelli. Gli ingressi saranno ad ingresso libero, con possibile offerta per il canile intercomunale di Novellara, al servizio di un vasto territorio della Bassa. Gli incontri hanno finalità di divulgazione di una corretta gestione del proprio cane o di animali in genere, con una particolare attenzione pure al contrasto al fenomeno dell’abbandono degli animali.