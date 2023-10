Come imparare a meditare

Oggi alle 19.30 al circolo Pigal (via Petrella 2) viene presentato il metodo OMM (the One minute meditation), una tecnologia per lo sviluppo del sè. È una guida pratica, ma semplice ed efficace per iniziarsi alla meditazione. I relatori sono Ezio Gulli e Michela Marani. "Attraverso cinque semplici passi, potrai passare dal bisogno al valore. Praticare questo metodo più volte al giorno e nelle situazioni più diverse: prima di colazione, di una riunione, dopo una discussione animata, può costruire una relazione di senso con il proprio mondo interiore". L’ingresso è libero.

Info: 328.7684976