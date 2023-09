Come imparare a salvare vite: lezioni di primo soccorso al via coi volontari Ema

Giovedì 21 settembre si terrà la serata di presentazione del 23esimo corso di primo soccorso gratuito e aperto a tutti i cittadini promosso dalla pubblica assistenza ‘Ema Emilia ambulanze’ di Casalgrande. L’appuntamento è alle 20.30 nella sala Gino Strada di piazza Ruffilli a Casalgrande.

"Da sempre crediamo che la buona riuscita di un intervento di soccorso parta da quello che ognuno di noi può fare nell’immediato durante l’attesa dell’ambulanza – spiegano da Ema –. È per questo che organizziamo, ogni anno, un corso di primo soccorso con l’obiettivo di formare e informare la cittadinanza sulle principali manovre salvavita da effettuare in caso di emergenza sanitaria. ‘Fallo per te…fallo per gli altri!’ rappresenta a pieno questa convinzione: l’importanza di saper intervenire tempestivamente partendo da una buona ed efficace chiamata di soccorso fino ad arrivare alle prime manovre salvavita".

La pubblica assistenza ‘vive’ ovviamente di volontariato. Al termine del corso è infatti anche possibile entrare a far parte del corpo volontari Ema. "Siamo prima di tutto un gruppo di amici, una grande famiglia, che dedica il proprio tempo libero, senza alcun obbligo, per aiutare gli altri – evidenziano dalla pubblica assistenza –. Non facciamo solo interventi di emergenza-urgenza, ma svolgiamo tantissimi altri servizi che richiedono un impegno formativo e temporale molto ridotto".

Alla serata di presentazione sarà dunque esposto l’intero programma del corso. Per informazioni: 0522771277 oppure consultare la pagina Facebook di Ema di Casalgrande.

