’Come mi vuoi tu’ all’Asioli: danza e teatro si uniscono

Stasera alle 20,30 al teatro Asioli di Correggio va in scena "Come mi vuoi tu", spettacolo di danza e teatro su drammaturgia multimediale, diretto da Antonella Panini con le coreografie di Cecilia Ligabue, Fabio Rotelli, Maria Caterina Serventi, Magda Sibillo ed Elisa Davoli, arricchito inoltre ai visuals realizzati da Yolanda Franzini in collaborazione con Greta De Maio e Elisabetta Villa.

Per informazioni e prenotazioni: teatro Asioli (tel. 0522-637813). Si tratta di un progetto dei Ars Ventuno nato per dar voce agli adolescenti. Dal loro ascolto e dai loro suggerimenti è nata questa edizione contemporanea e alternativa della "Bella addormentata" che, intorno al personaggio della principessa perfetta, vede riflettersi le loro preoccupazioni: le aspettative degli adulti, l’inadeguatezza, i modelli ostentati dai social, la solitudine, le tentazioni fuorvianti, l’amore possessivo e violento, la paura del futuro. Lo spettacolo trasporta in un viaggio emozionante e commuovente attraverso la ricerca di sé stessi e della propria autenticità in un mondo dove la realtà risulta sempre più fuorviante.