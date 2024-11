Come migliorare lo sport?. Il questionario inviato dal Municipio ai cittadini

Un piano strategico per lo sport: saranno diffusi questionari a cittadini, società e atleti per capire quali sono le esigenze di chi pratica sport a Scandiano e nelle sue frazioni. Il Comune, nell’ambito dell’accordo con la Fondazione per lo sport del Comune di Reggio in collaborazione con Sg Plus, studio di consulenza specializzato sulle tematiche sportive, in queste settimane ha intrapreso un percorso di analisi dei bisogni territoriali connessi al mondo sportivo, in un primo momento tramite la partecipazione ad un’indagine conoscitiva e compilazione di un questionario online e poi prendendo parte ad un evento di presentazione dei risultati ottenuti. "Chiediamo a tutti coloro che hanno a cuore lo sport di indicarci quali siano le loro aspirazioni, le esigenze, proposte – dice il sindaco Matteo Nasciuti –. Una volta ascoltata la voce della città, potremo decidere cosa fare per migliorare ancora di più". L’assessora allo sport Roberta Farioli, invita a "fornirci idee e impressioni su cosa sia lo sport a Scandiano".

m. b.