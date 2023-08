Come morì la giovane Saman? A giorni sarà depositata la perizia ordinata dal tribunale

Gli specialisti medico-legali avevano chiesto 90 giorni di proroga per completare la perizia, ordinata dal tribunale, destinata a far luce sulle cause dell’omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana residente a Novellara per la cui morte sono chiamati a rispondere i genitori, lo zio e i due cugini. La presidente della Corte d’Assise Cristina Beretti aveva concesso loro 60 giorni, con scadenza a Ferragosto. Negli elaborati in fase di deposito saranno contenute ulteriori indicazioni rispetto a quelle già illustrate in aula nell’udienza del 12 maggio. Allora Cristina Cattaneo, anatomopatologa forense, e il collega Biagio Leone, avevano descritto le cause della morte di Saman, che fu sottoposta ad autopsia a Milano: "Asfissia meccanica - avevano spiegato - dovuta alla compressione del collo". Dalla radiografia e dalle analisi istologiche sull’osso ioide, era emersa una frattura, con tracce ematiche nei tessuti molli circostanti: "Segno che il trauma era avvenuto mentre lei era ancora in vita".

I periti ritengono più probabile che la ragazza sia stata strozzata con le mani (e non con altri oggetti). In questi mesi dovevano essere terminate anche le analisi condotte dall’archeologo forense Dominic Salsarola: in maggio era stata ultimata la setacciatura della terra, in tutto cinque metri cubi, prelevata intorno alla buca in cui lei fu seppellita, ma non ancora la flottazione, cioè il passaggio in acqua per separare piccoli elementi come capelli o peli. Al vaglio del genetista Roberto Giuffrida vi erano poi gli indumenti e anche le unghie di Saman, per estrarre eventuale Dna diverso dal suo. Dalle relazioni che saranno depositate si attendono dettagli utili a chiarire il mistero intorno agli ultimi momenti della vita di Saman e alle eventuali responsabilità per l’omicidio. al.cod.