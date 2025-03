Come prendersi cura degli alberi. Ecco i consigli dell’esperto Fontani

Come si cura un albero? In città, nel proprio giardino, in un prato sotto casa. Tutti i segreti, ma anche i falsi miti da sfatare, i piccoli consigli, in un incontro divulgativo e non tecnico, aperto al pubblico, anche a chi si affaccia all’argomento con curiosità ma senza competenze. È in programma stasera alle 20,30 alla sala Recordati di palazzo dei Principi a Correggio con intervento dell’esperto arboricoltore Andrea Fontani (foto). di Crisperla, per scoprire il mondo degli alberi, imparare a riconoscere le necessità sulla loro gestione. Un’occasione per avvicinarsi alla natura urbana, capire come convivere col verde e imparare a valorizzarlo al meglio. Spesso si tende a dare per scontato che gli alberi si adattino a qualsiasi condizione. Non è affatto così. Ogni specie ha infatti esigenze specifiche di terreno, orientamento e cura da seguire in modo attento.