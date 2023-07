Come realizzare impianti fotovoltaici sulle aziende agricole a Reggiolo

Un incontro per presentare i fondi Pnrr per realizzare impianti fotovoltaici sui tetti di aziende agricole. E’ in programma mercoledì 26 luglio alle 16 a palazzo Sartoretti di Reggiolo, con l’intervento di Davide Vezzani, direttore Restart Engineering srl, che illustrerà il progetto. Interviene anche Paolo Rossi di Crpa, fornendo le indicazioni per rispondere agli adempimenti per la richiesta dei contributi Gse. I fondi saranno assegnati fino a esaurimento delle risorse (993 milioni di euro per tutta Italia, almeno il 40% al Sud).