Come ripensare la città. Popol Giost e via Roma. I progetti degli studenti per connettere le persone

Gli studenti del liceo artistico Gaetano Chierici hanno raccolto sogni, speranze, desideri, istanze, del popolo di via Roma, trasformandoli in proposte per la rigenerazione urbana di questo quartiere, che racchiude la più verace e storica reggianità.

I ragazzi hanno ideato progetti per riqualificare due spazi: piazza del Popol Giost, a ridosso dell’istituto Scaruffi e il parco urbano Santa Maria. Per questi due spazi hanno disegnato progetti da condividere a livello intergenerazionale, interetnico, interculturale con la gente di via Roma. Si tratta di progetti per connettere tra loro persone con caratteristiche molto diverse per età, cultura, etnia.

L’esposizione degli elaborati degli studenti del Chierici viene presentata oggi alle 19 nella Piazzetta del Popol Giost, in via Roma, e poi replicata venerdì (26 settembre); quindi, il 4 ottobre in occasione del Bfest (piccolo festival biodiversità) promosso dall’associazione ViaRomaZero e del Placemaking Week Europe, l’annuale festival europeo che quest’anno si svolge a Reggio (fino a venerdì).

Gli elaborati degli studenti del Chierici sono stati eseguiti per il progetto ’Cantieri aperti a ingresso libero’, una realizzazione promossa da Spi Cgil e Auser, che espone le idee e il lavoro delle classi: IV C, IV D, V D.

Gli studenti hanno realizzato una dozzina di elaborati grafici, che Spi Cgil e Auser hanno definito: " Visione di un nuovo quotidiano", frutto anche di una collaborazione col quartiere.

I ragazzi del Chierici presentano una possibile strategia di rigenerazione urbana e sociale e hanno attraversato questi spazi con ‘occhi nuovi’, accompagnati da storici, artisti e abitanti del rione. Durante il percorso hanno raccolto memorie, sogni, bisogni, domande. Tre istallazioni contengono gli elaborati grafici, e sono esposti nella piazzetta del Popol Giost. Il lavoro dei ragazzi del Chierici, diretto da Elena Ferrari, è stato coordinato dai docenti: Danilo Villa, Daniele Tamburro, Daniela Santachiara, Adriana Adamo, Isabella Bigliardi e Stefano Bertini, e propone visioni progettuali complementari per trasformare gli spazi pubblici in luoghi accoglienti, coinvolgere giovani, famiglie, associazioni e generazioni diverse.