Come segnalare i danni da calamità naturali, 90 partecipanti a lezione nella giornata di formazione della Protezione Civile della Bassa reggiana

Si è svolta a Reggiolo la terza giornata formativa di Protezione civile promossa dall’Unione Comuni Bassa Reggiana con Protezione civile regionale e Coordinamento provinciale del volontariato, destinato a tecnici comunali, dipendenti dei comuni ’non tecnici’, referenti per le funzioni del Centro Operativo Comunale (Coc), agenti di polizia locale, referenti dei vari Coc, amministratori pubblici… per poter affrontare in modo più efficace eventuali situazioni di emergenza sul territorio, sviluppando il sistema locale di Protezione civile.

L’incontro si è svolto in modalità mista, ovvero in presenza e in remoto, per permettere la massima partecipazione. Hanno aderito 90 persone, 65 on line e 25 in presenza negli spazi di Palazzo Sartoretti. La formazione è stata condotta dal geologo Stefano Castagnetti, dai funzionari dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e dai rappresentanti dei volontari del Coordinamento Provinciale.

Si è parlato in particolare delle procedure per la segnalazione dei danni da calamità naturali e sui rischi del territorio, con intervento di funzionari pubblici esperti in materia. Queste iniziative servono soprattutto per preparare meglio tutto il personale impegnato in caso di calamità naturali o emergenze in genere.