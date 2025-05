Come si scrive per il teatro? . Risponde Emanuele Aldrovandi

Come si scrive per il teatro? È la domanda a cui prova a rispondere Emanuele Aldrovandi, autore teatrale, sceneggiatore e regista, ospite del progetto "OZ Community Opera" nel dehors del centro sociale Rosta Nuova, in via Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio. L’appuntamento è oggi alle 18,30.

Aldrovandi racconta l’esperienza di scrittura e riscrittura per l’ultimo lavoro, la nuova produzione speciale di "The Wall e Pink Floyd Greatest Hits" in programma al teatro Valli dal 23 al 25 maggio. L’incontro è realizzato con la Fondazione I Teatri nell’ambito di Supercultura.

L’incontro fa parte della programmazione di "OZ Community Opera", progetto di formazione, divulgazione e produzione musical per i ragazzi del quartiere Rosta Nuova di Reggio Emilia. Emanuele Aldrovandi è drammaturgo, sceneggiatore e regista. Ha vinto diversi premi tra cui Nastro d’argento, Premio Riccione Pier Vittorio Tondelli, Premio Nazionale Pirandello e Premio Hystrio. I suoi testi sono stati rappresentati in vari teatri, tradotti e pubblicati in inglese, francese, tedesco, spagnolo, catalano, polacco, ceco e sloveno.