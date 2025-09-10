Come stanno gli alberi?. La mappatura del Comune: "Venti a rischio crollo"

Su 3.500 alberi schedati nel comune capoluogo, 1.500 sono stati analizzati e venti di questi saranno da abbattere perché a rischio. Sono i primi dati rilasciati dal Comune sul monitoraggio del verde pubblico, che ha preso il via in queste settimane per verificare lo stato di salute delle alberature sul territorio di Reggio. Il quadro, visti i numeri, al momento è "incoraggiante".

La prima ricognizione è partita dalle aree più frequentate della città (centro storico, viali della circonvallazione e via Adua). Zone dove in caso di caduta della pianta o di rami si determinerebbero danni maggiori. Ogni albero ha un certo grado di rischio e così vale per gli eventuali danni, a seconda della posizione della pianta e della frequentazione umana della zona. "L’obiettivo – spiega il Comune – è ridurre al minimo il rischio derivante da un possibile cedimento".

Il piano di valutazione del rischio arboreo, la cui stesura sarà completata entro la fine dell’anno, avrà come esito una mappatura che consentirà al Comune di concentrare le risorse nelle aree classificate ad alto rischio con monitoraggi di stabilità approfonditi e verifiche strumentali. "Di volta in volta verranno valutati gli interventi necessari – spiega l’amministrazione – in modo che gli abbattimenti interessino solo le piante con rischio di cedimento improvviso a livello inaccettabile".

L’incarico, affidato alla ditta ArEs sas, prevede la schedatura di almeno 3.500 alberi presenti sul territorio. Nella scheda di rilievo di ogni singola pianta vengono raccolte tra le altre informazioni anche quelle sullo stato vegetativo, sull’eventuale presenza di difetti strutturali e sul valore estetico di ogni albero. "L’elemento più innovativo – ritene il Comune – riguarda, appunto, la classificazione della “probabilità di cedimento” dell’albero nella sua interezza o di alcuni sue parti".

Parallelamente alla schedatura individuale degli alberi si procede alla redazione della Mappa dell’Esposizione al Rischio attraverso l’acquisizione dei dati relativi al traffico veicolare e pedonale, le manifestazioni pubbliche e i mercati previsti nelle aree verdi, la localizzazione degli edifici pubblici e i punti di fermata degli autobus. Tutto ciò consentirà al Comune di dotarsi di un Piano del Rischio, che permetterà di categorizzare le aree di verde pubblico secondo una scala di priorità di intervento.

"In un contesto caratterizzato da eventi meteorici sempre più forti e improvvisi, si tratta di uno strumento estremamente prezioso – ha spiegato Carlotta Bonvicini, assessora alle Politiche per il clima –. Questo lavoro ci permetterà anche di continuare, e in seguito completare, il censimento del verde di tutta la città, per valorizzarlo, conoscerlo e farlo conoscere alla cittadinanza".

Dopo il monitoraggio di un migliaio di alberi delle zone maggiormente a rischio, la ditta incaricata ha restituito l’esito della prima fase di analisi di stabilità delle piante individuando una ventina di esemplari arborei di varie specie, che presentano difetti tali da renderne necessario l’abbattimento.

"Fra questi sono presenti sedici platani che hanno già mostrato la loro fragilità con diversi episodi di rotture strutturali su rami primari o sul tronco principale – spiega il Comune –. In alcuni di questi è stata riscontrata la presenza di focolai di Ceratocystis platani (cancro colorato), un fungo che in tempi rapidi porta al disseccamento dell’intera pianta e per il quale a oggi non esistono rimedi. L’unico modo per tutelare il patrimonio vegetale presente in città è l’abbattimento mediante specifiche metodologie dettate dal Consorzio Fitosanitario regionale".

L’abbattimento, programmato in settimana, è stato autorizzato dalla Regione che ha fornito le prescrizioni per l’intervento in linea con il Decreto per la lotta al cancro colorato attualmente in vigore.